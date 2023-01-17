Подобедов Прохор Федоров
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Федор Кондратьев
Мать: Домна Родионова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Подобедов Порфирий Прохоров
Мать ребёнка: Подобедова Ольга Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Подобедова Ольга Алексеева
Бракосочетание
Около 1895
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно