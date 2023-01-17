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Подобедов Прохор Федоров

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Федор Кондратьев

Мать: Домна Родионова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Подобедов Порфирий Прохоров

Мать ребёнка: Подобедова Ольга Алексеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Подобедов Иван Прохоров

Мать ребёнка: Подобедова Ольга Алексеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Подобедова Анисья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подобедова Ольга Алексеева

Смерть
Неизвестно
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