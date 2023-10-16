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Крутских Прокофий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Крутских Дмитрий Осипович

Мать: Крутских Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крутских) Татьяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Крутских Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Крутских) Матрена Прокофьевна

Мать ребёнка: Крутских Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутских Андрей Прокофьевич

Мать ребёнка: Крутских Прасковья Филипповна

Смерть
Неизвестно

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