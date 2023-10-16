Крутских Прокофий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Крутских) Татьяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Крутских Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Матрена Прокофьевна
Мать ребёнка: Крутских Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крутских Андрей Прокофьевич
Мать ребёнка: Крутских Прасковья Филипповна
Смерть
Неизвестно