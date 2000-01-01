Соколова (Головкина) Фаина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Головкина) Фаина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головкин Николай Иванович

Мать: Головкина Васса Александровна

Рождение ребёнка
04.07.1968

Дочь: Семакова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий

Рождение ребёнка
21.09.1969

Дочь: Белова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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