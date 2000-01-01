Соколова (Головкина) Фаина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1968
Дочь: Семакова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий
Рождение ребёнка
21.09.1969
Дочь: Белова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Дмитрий
Смерть
Неизвестно