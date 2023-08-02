Корсунов Владимир Михайлович 01.09.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корсунов Владимир Михайлович

Автор
СК
Корсун С.

мужской, родился 01.09.1979

Отец
Корсунов Михаил Матвеевич20.08.1946 г.р.
Мать
Корсунова (Здвижкова) Лидия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1979

Отец: Корсунов Михаил Матвеевич

Мать: Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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