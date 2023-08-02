Корсунов Владимир Михайлович
мужской, родился 01.09.1979
ОтецКорсунов Михаил Матвеевич20.08.1946 г.р.
МатьКорсунова (Здвижкова) Лидия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область