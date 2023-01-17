Ушаков Абрам Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Абрам Михайлович

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Место рождения

Гусарниково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.10.1825

Дата смерти

21.01.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусарниково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1840 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.01.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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