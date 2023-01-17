Ушаков Абрам Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1825
Дата смерти21.01.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1840 по 1917
Смерть
21.01.1917