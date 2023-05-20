Нарусова (Хлебосолова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарусова (Хлебосолова) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлебосолов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нарусова) Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Нарусевич Борис Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарусевич Борис Моисеевич

Рождение ребёнка
02.05.1951

Дочь: Собчак (Нарусова) Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Нарусевич Борис Моисеевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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