Нарусова (Хлебосолова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлебосолов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нарусова) Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Нарусевич Борис Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1951
Дочь: Собчак (Нарусова) Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Нарусевич Борис Моисеевич
Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Неизвестно