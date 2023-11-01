Лялинская Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялинская Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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