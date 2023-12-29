Маматова ?
Место рождения391466 Yarnovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1692
Отец ребёнка: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев
Рождение ребёнка
Около 1694
Отец ребёнка: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев