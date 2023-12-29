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Маматова ?

Место рождения

391466 Yarnovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1692 г.р.
Около 1694 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Маматов Роман Тимофеев

Отец ребёнка: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Маматов Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Маматов Тимофей (Кутломамет) Аюкаев

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