Крупин Клим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Клим Александрович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

04.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2023

Отец: Крупин Александр Сергеевич

Мать: Крупина Оксана Андреевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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