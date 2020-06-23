Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1944

Дата смерти

23.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1963

Дочь: Скрипина (Сусликова) Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Сусликов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
02.09.1967

Сын: Сусликов Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Сусликов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
20.02.1971

Дочь: Сусликова Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Сусликов Леонид Павлович

Смерть
23.06.2020

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