Сусликова (Борисова) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1944
Дата смерти23.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1963
Дочь: Скрипина (Сусликова) Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Сусликов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
02.09.1967
Отец ребёнка: Сусликов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
20.02.1971
Дочь: Сусликова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Сусликов Леонид Павлович
Смерть
23.06.2020