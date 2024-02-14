Басеров Хайрулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басеров Хайрулла

Место рождения

Медяна

Дата рождения

1931

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Файзуханов Искандер

Мать: (Хамятова) Фарюзя

Рождение ребёнка
12.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Раиса Мустафовна

Рождение ребёнка
10.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Раиса Мустафовна

Смерть
1993
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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