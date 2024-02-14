Басеров Хайрулла
Место рожденияМедяна
Дата рождения1931
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Файзуханов Искандер
Мать: (Хамятова) Фарюзя
Рождение ребёнка
12.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Салахетдинова) Раиса Мустафовна
Рождение ребёнка
10.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Салахетдинова) Раиса Мустафовна
Смерть
1993
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно