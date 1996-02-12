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Ханова Оксана Ивановна
Ханова Оксана Ивановна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
12.02.1996
Пол
Женский
Отец
Ханов Иван Константинович
1960 г.р.
Мать
Ханова Любовь Леонидовна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1996
Отец:
Ханов Иван Константинович
Мать:
Ханова Любовь Леонидовна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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