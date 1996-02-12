Ханова Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханова Оксана Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

12.02.1996

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1996

Отец: Ханов Иван Константинович

Мать: Ханова Любовь Леонидовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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