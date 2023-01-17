Ларина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 13.08.1827 и ?.07.1828

Сын: Ларин Евсигней Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ларин Симон Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ларин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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