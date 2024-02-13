Бешененко (Сокольченко) Татьяна Александровна
Место рожденияКрасноперекопск, Крым
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Бешененко Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работала в научной библиотеке ТРТИ
Образование
Неизвестно
Таганрогский радиотехнический институт
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно