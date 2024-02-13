Бешененко (Сокольченко) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко (Сокольченко) Татьяна Александровна

Место рождения

Красноперекопск, Крым

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Бешененко Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Юрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
работала в научной библиотеке ТРТИ
Образование
Неизвестно
Таганрогский радиотехнический институт
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак
Похороны
Неизвестно

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