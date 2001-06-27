Мансурова (Юлмухамметова) Гузель Расимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2001
Дочь: Мансурова Рената Дамировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.2008
Дочь: Мансурова Карина Дамировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности