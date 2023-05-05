Трифонова Анастасия Павловна
Место рожденияГимрека
Дата рождения03.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1911
Отец: Монахов Павел Спиридонович
Мать: Монахова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
01.12.1929
Дочь: Трифонова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
29.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
14.03.1949
Дочь: Трифонова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович
Смерть
Неизвестно