Трифонова Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонова Анастасия Павловна

Трифонова Анастасия Павловна

Место рождения

Гимрека

Дата рождения

03.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1911

Отец: Монахов Павел Спиридонович

Мать: Монахова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
01.12.1929

Дочь: Трифонова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
29.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
14.03.1949

Дочь: Трифонова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Трифонов Михаил Тихонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.