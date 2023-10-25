Буров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Буров Нил Михайлович
Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пантюшенкова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1899
Дочь: Туркина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна
д.Пакусенка Ассуйской Волости Бельского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Ольга Назарьевна
Смерть
1929