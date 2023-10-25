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Буров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Буров Нил Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна

д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Буров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна

д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пантюшенкова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна

д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Буров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна

д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Буров Федор Михайлович

Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна

д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1899

Дочь: Туркина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Бурова Ольга Назарьевна

д.Пакусенка Ассуйской Волости Бельского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Ольга Назарьевна

Смерть
1929
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