Румянцева (Румянцева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1979
Образование
С 1986 по 1996
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Средняя школа N1
Образование
С 1996 по 2002
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова
Бракосочетание
2004
Иммиграция
2004
Рождение ребёнка
07.12.2009
Место жительства
После 2009
Рождение ребёнка
15.09.2011
Рождение ребёнка
15.09.2011