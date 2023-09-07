Румянцева (Румянцева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Румянцева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1979

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1979

Отец: Румянцев Александр Анатольевич

Мать: Румянцева Тина Абрамовна

Образование
С 1986 по 1996
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Средняя школа N1
Образование
С 1996 по 2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова
Бракосочетание
2004

Муж: Нахимовский Яков Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Иммиграция
2004
Рождение ребёнка
07.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нахимовский Яков Анатольевич

Место жительства
После 2009
Рождение ребёнка
15.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нахимовский Яков Анатольевич

Рождение ребёнка
15.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нахимовский Яков Анатольевич

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