Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1954

Отец: Алабугин Михаил

Мать: Алабугина Раиса

Рождение ребёнка
25.09.1973

Дочь: Кармадонова (Каминских) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Каминских Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1976

Дочь: Каминских Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Каминских Николай Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1979

Сын: Каминских Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Каминских Николай Васильевич

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