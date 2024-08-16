Каминских (Алабугина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1954
Отец: Алабугин Михаил
Мать: Алабугина Раиса
Рождение ребёнка
25.09.1973
Дочь: Кармадонова (Каминских) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Каминских Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1976
Дочь: Каминских Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Каминских Николай Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1979
Сын: Каминских Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Каминских Николай Васильевич