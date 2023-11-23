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Григорий Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Матвей Иванов

Мать: неизвестно

Григорий Матвеевич (1719 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил пономарем в том же селе. В 1779 году уволен за штат. Жена его Анна Иоан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Стефан Григорьевич (1765 — 1827) Родился в семье пономаря села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Григория Матвеевича. В школах не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же сел... Показать все
Смерть
После 1779

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