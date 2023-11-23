Григорий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Матвей Иванов
Мать: неизвестно
Григорий Матвеевич (1719 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил пономарем в том же селе. В 1779 году уволен за штат. Жена его Анна Иоан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Николай Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Стефан Григорьевич (1765 — 1827) Родился в семье пономаря села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Григория Матвеевича. В школах не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же сел... Показать все
Смерть
После 1779