Рыжева Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1816 ст.
Рождение ребёнка
1820 ст.
Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Рыжева Авдотья Абрамовна
Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Рыжева Матрена Абрамовна
Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Рыжева Агафья Абрамовна
Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Рыжева Матрёна Абрамовна
Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович
Смерть
После 1858 ст.