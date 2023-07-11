Рыжева Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжева Марфа Григорьевна

Рыжева Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1816 ст.

Муж: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Рыжев Филипп Абрамович

Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Рыжева Авдотья Абрамовна

Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Рыжева Матрена Абрамовна

Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Рыжева Агафья Абрамовна

Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Рыжева Матрёна Абрамовна

Отец ребёнка: Рыжев Абрам (Аврамий) Семёнович

Смерть
После 1858 ст.
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.