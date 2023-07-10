Шурыгина Зиновия Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.
Отец: Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1692 ст.
Дочь: (Шурыгина) Дарья Александрова
Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1704 ст.
Дочь: (Шурыгина) Парасковья Александрова
Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: (Шурыгина) Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Шурыгин Емельян Александров
Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев
Смерть
Неизвестно