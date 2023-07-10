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Шурыгина Зиновия Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676 ст.

Отец: Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгин Александр Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1692 ст.

Дочь: (Шурыгина) Дарья Александрова

Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев

Рождение ребёнка
1704 ст.

Дочь: (Шурыгина) Парасковья Александрова

Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: (Шурыгина) Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Шурыгин Емельян Александров

Отец ребёнка: Шурыгин Александр Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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