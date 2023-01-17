Панюшкина (Агапова) Варвара Ермолаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агапов Ермолай Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1900
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович
Рождение ребёнка
29.03.1909
Сын: Панюшкин Егор (Георгий) Никитович
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Спиркина Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович
Рождение ребёнка
С 1916 по 1920
Сын: Панюшкин Николай Никитович
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Никитична
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович
Смерть
Неизвестно