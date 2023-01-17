Панюшкина (Агапова) Варвара Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшкина (Агапова) Варвара Ермолаевна

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Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агапов Ермолай Гаврилович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.09.1900

Сын: Панюшкин Иван Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1909

Сын: Панюшкин Егор (Георгий) Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Спиркина Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1916 по 1920

Сын: Панюшкин Николай Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Панюшкин Иван Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшкин Никита Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Никитична

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Семёнович

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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