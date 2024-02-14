Тухватуллин Мухамадулла Аглиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватуллин Мухамадулла Аглиуллович

Место рождения

с.Абдрахманово, Оренбургская область, РСФСР

Дата рождения

18.05.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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