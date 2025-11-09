Бревных (Ошуркова) Ефросинья Пахомовна Вычислено 1698 — найти родственников по фамилии на Familio

Бревных (Ошуркова) Ефросинья Пахомовна

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась Вычислено 1698, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Отец
Ошурков Пахом ВасильевичС 1680 по 1686 г.р.
Супруги
Бревных ФедосНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698

Отец: Ошурков Пахом Васильевич

Мать: не указана

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

В РС 1763 живёт в доме брата Елищара вместе с другими сестрами

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бревных Федос

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