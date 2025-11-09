Бревных (Ошуркова) Ефросинья Пахомовна
женский, родилась Вычислено 1698, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ОтецОшурков Пахом ВасильевичС 1680 по 1686 г.р.
Супруги
Бревных ФедосНеизвестно г.р.
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Рождение
Вычислено 1698
Отец: Ошурков Пахом Васильевич
Мать: не указана
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бревных Федос
В РС 1763 живёт в доме брата Елищара вместе с другими сестрами