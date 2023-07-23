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Демидов Аркадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Василий Львович

Мать: Демидова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Демидов Антон Аркадьевич

Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Демидов Павел Аркадьевич

Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Демидов Валерий Аркадьевич

Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Демидов Василий Аркадьевич

Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Алексей (?) Аркадьевич

Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Лев (?) Аркадьевич

Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубе Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
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