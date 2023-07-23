Демидов Аркадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Василий Львович
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Демидов Валерий Аркадьевич
Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Демидов Василий Аркадьевич
Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Алексей (?) Аркадьевич
Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Лев (?) Аркадьевич
Мать ребёнка: Кубе Елизавета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубе Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно