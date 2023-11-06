Дмитриев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1979
Рождение ребёнка
06.05.1980
Дочь: Фесенко (Дмитриева) Юля
Мать ребёнка: Дмитриева (Новомлинская) Елена
Рождение ребёнка
04.03.1987
Дочь: Мысочка (Дмитриева) Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Дмитриева (Новомлинская) Елена