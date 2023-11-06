Дмитриев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1979

Жена: Дмитриева (Новомлинская) Елена

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.05.1980

Дочь: Фесенко (Дмитриева) Юля

Мать ребёнка: Дмитриева (Новомлинская) Елена

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.03.1987

Дочь: Мысочка (Дмитриева) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Дмитриева (Новомлинская) Елена

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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