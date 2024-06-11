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Лисицын Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисицын Алексей Андриянович

Мать: Лисицына Арина Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицина Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
21.09.1883 ст.

Дочь: Лисицина Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Лисицина Варвара Григорьевна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.

Сын: Лисицин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лисицина Варвара Григорьевна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Крестным был Андрей Тихонович Лисицин
Смерть
Неизвестно

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