Лисицын Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1883 ст.
Дочь: Лисицина Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Лисицина Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.
Сын: Лисицин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лисицина Варвара Григорьевна
Крестным был Андрей Тихонович Лисицин
Смерть
Неизвестно