Петренко Павел
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1970
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петренко Наташа
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петренко Наташа
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петренко Наташа
Смерть
1970
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область