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Петренко Павел

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Место рождения

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Петренко Александр Леонтьевич

Мать: Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Наташа

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко Наташа

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петренко Наташа

Смерть
1970
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

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