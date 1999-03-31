Черкасов Геннадий Васильевич
Место рожденияУкраина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик
Дата рождения24.01.1952
Дата смерти31.03.1999
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952
Украина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик
Бракосочетание
09.11.1976
Украина, Луганская республика, Лутугинский р-н, с. Ореховка
Смерть
31.03.1999
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область