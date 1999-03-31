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Черкасов Геннадий Васильевич

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Место рождения

Украина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик

Дата рождения

24.01.1952

Дата смерти

31.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952

Отец: Черкасов Василий Максимович

Мать: Черкасова Анна Дмитриевна

Украина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик
Бракосочетание
09.11.1976

Жена: Черкасова Антонина Анатольевна

Украина, Луганская республика, Лутугинский р-н, с. Ореховка
Смерть
31.03.1999
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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