Козьменко (Грезина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьменко (Грезина) Елена

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Место рождения

Садовая, Павловский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Грезин Василий

Мать: не указана

Садовая, Павловский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
1917

Муж: Козьменко Михаил

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Козьменко Яков

Отец ребёнка: Козьменко Михаил

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Романенко Анна

Отец ребёнка: Козьменко Михаил

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Козьменко Михаил

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1934

Дочь: Баранова Александра

Отец ребёнка: Козьменко Михаил

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1937
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