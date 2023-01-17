Козьменко (Грезина) Елена
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Грезин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Муж: Козьменко Михаил
Рождение ребёнка
1925
Сын: Козьменко Яков
Отец ребёнка: Козьменко Михаил
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Романенко Анна
Отец ребёнка: Козьменко Михаил
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Козьменко Михаил
Рождение ребёнка
07.09.1934
Дочь: Баранова Александра
Отец ребёнка: Козьменко Михаил
Смерть
1937