Трофимов Иван Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1928
Дата смерти25.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Трофимова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна
умерла в младенчестве
Рождение ребёнка
28.09.1957
Дочь: Трофимова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1959
Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1960
Дочь: Трофимова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1965
Дочь: Трофимова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна
Смерть
25.06.1989