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Трофимов Иван Куприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1928

Дата смерти

25.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1928

Отец: Трофимов Куприян Осипович

Мать: Давыдова Матрена Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романец Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Трофимова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна

умерла в младенчестве
Рождение ребёнка
28.09.1957

Дочь: Трофимова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1959

Сын: Трофимов Павел Иванович

Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1960

Дочь: Трофимова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1965

Дочь: Трофимова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Романец Надежда Васильевна

Смерть
25.06.1989

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