Бычкова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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