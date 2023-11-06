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Маслов Прокопий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Маслов Никифор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Маслов Константин Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Тимофеева (Маслова) Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Маслов Анатолий Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.06.1921

Дочь: (Маслова) Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1949
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно

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