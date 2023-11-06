Маслов Прокопий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Маслов Никифор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Маслов Константин Прокофьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Тимофеева (Маслова) Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Маслов Анатолий Прокофьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.06.1921
Дочь: (Маслова) Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно