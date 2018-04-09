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Нефёдова Анастасия Алексеевна
Нефёдова Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.2018
Пол
Женский
Отец
Нефёдов Алексей
Мать
Нефёдова Олеся Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2018
Отец:
Нефёдов Алексей
Мать:
Нефёдова Олеся Александровна
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