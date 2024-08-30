Куряткин Роман Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1715
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1672
Сын: Куряткин Афанасий Романович
Мать ребёнка: Куряткина Офимья Кирилловна
Рождение ребёнка
1692
Сын: Куряткин Анисим Романович
Мать ребёнка: Куряткина Офимья Кирилловна
Смерть
До 1715