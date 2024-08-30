Куряткин Роман Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряткин Роман Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1715

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куряткина Офимья Кирилловна

Рождение ребёнка
1672

Сын: Куряткин Афанасий Романович

Мать ребёнка: Куряткина Офимья Кирилловна

Рождение ребёнка
1692

Сын: Куряткин Анисим Романович

Мать ребёнка: Куряткина Офимья Кирилловна

Смерть
До 1715

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