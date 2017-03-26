Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1936
Дата смерти26.03.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1936
Рождение ребёнка
06.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сакович Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
14.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сакович Анатолий Павлович
Смерть
26.03.2017
Похороны
Неизвестно