Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович (Липовцева) Элеонора Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1936

Дата смерти

26.03.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1936

Отец: Липовцев Василий

Мать: Липовцева (Суханова) Галина Ильинична

Рождение ребёнка
06.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сакович Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сакович Анатолий Павлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
26.03.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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