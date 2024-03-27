Хусаинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гумерова Бибикамал Хайрулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Хайрулла Аглиуллович
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаинов Гумар Хайруллович
Отец ребёнка: Хусаинов Хайрулла Аглиуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно