Санжара (Котляревська) Галина Євгеніївна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санжара (Котляревська) Галина Євгеніївна

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Место рождения

Елизаветград Киевская,Российская

Дата рождения

25.04.1906

Дата смерти

?.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветград Киевская,Российская
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Жанна Полікарповна

Отец ребёнка: Санжара Поликарп Федорович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Людмила Полікарповна

Отец ребёнка: Санжара Поликарп Федорович

Рождение ребёнка
07.08.1938

Сын: Санжаров Лев Полікарпович

Отец ребёнка: Санжара Поликарп Федорович

Днепропетровская, Украина, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санжара Поликарп Федорович

Смерть
?.03.1974
Луцк, Волынская, Украина, Советский Союз
Похороны
Неизвестно
Луцк, Волынская, Украина, Советский Союз
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