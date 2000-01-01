Санжара (Котляревська) Галина Євгеніївна
Место рожденияЕлизаветград Киевская,Российская
Дата рождения25.04.1906
Дата смерти?.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Елизаветград Киевская,Российская
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Жанна Полікарповна
Отец ребёнка: Санжара Поликарп Федорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Людмила Полікарповна
Отец ребёнка: Санжара Поликарп Федорович
Рождение ребёнка
07.08.1938
Сын: Санжаров Лев Полікарпович
Отец ребёнка: Санжара Поликарп Федорович
Днепропетровская, Украина, Советский Союз
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1974
Луцк, Волынская, Украина, Советский Союз
Похороны
Неизвестно
Луцк, Волынская, Украина, Советский Союз