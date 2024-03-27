Рахматуллин Мирзаҗан Мулла
Место рожденияСтарые Чечкабы, Ульянковская вол.Свияжского уезда Казанской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно