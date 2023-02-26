Кутыев(Кутуев) Амминнула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутыев(Кутуев) Амминнула

Место рождения

Деревня Чурили ( Мордовия)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.?.?

Дочь: Утешева (Кутыева) Мяхузя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.?.?

Сын: Кутыев(Кутуев) Фетхудин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кутыев(Кутуев) Усман

Мать ребёнка: не указана

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