Кутыев(Кутуев) Амминнула
Место рожденияДеревня Чурили ( Мордовия)
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.?.?
Дочь: Утешева (Кутыева) Мяхузя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.?.?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кутыев(Кутуев) Усман
Мать ребёнка: не указана