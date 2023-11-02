Каплан Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каплан Руслан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каплан Мария
Мать ребёнка: Боррель Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мойер Александра
Мать ребёнка: Мойер Алекс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирс Мария
Мать ребёнка: Фирс Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирс Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мойер Алекс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплан Руслан
Мать ребёнка: Боррель Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пиззаз Раиса
Мать ребёнка: Пиззаз Пенни
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананси Наталья
Мать ребёнка: Ананси Грейс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ито Дарья
Мать ребёнка: Ито Нанами
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виллареаль Анастасия
Мать ребёнка: Виллареаль Луна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиззаз Пенни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананси Грейс
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кенди Бер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виллареаль Луна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боррель Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ито Нанами