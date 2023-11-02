Каплан Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплан Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каплан Руслан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каплан Мария

Мать ребёнка: Боррель Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мойер Александра

Мать ребёнка: Мойер Алекс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирс Мария

Мать ребёнка: Фирс Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирс Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мойер Алекс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплан Руслан

Мать ребёнка: Боррель Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пиззаз Раиса

Мать ребёнка: Пиззаз Пенни

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананси Наталья

Мать ребёнка: Ананси Грейс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ито Дарья

Мать ребёнка: Ито Нанами

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виллареаль Анастасия

Мать ребёнка: Виллареаль Луна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бер Ольга

Мать ребёнка: Кенди Бер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиззаз Пенни

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананси Грейс

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кенди Бер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виллареаль Луна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боррель Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ито Нанами

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