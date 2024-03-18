Хохлов Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1906
Дата смерти09.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1957
Дочь: Пешкова (Хохлова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова (Бабурина) Агриппина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.08.1982