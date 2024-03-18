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Хохлов Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1906

Дата смерти

09.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова (Бабурина) Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1957

Дочь: Пешкова (Хохлова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова (Бабурина) Агриппина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.08.1982

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