Солодянкин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1858

Отец: Солодянкин Алексей Феодосьевич

Мать: Солодянкина Феодосия Мокиевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Марфида Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична

Рождение ребёнка
12.02.1896

Сын: Солодянкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Настасья Козьминична

Смерть
Неизвестно
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