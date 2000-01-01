Солодянкин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1858
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Марфида Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична
Рождение ребёнка
12.02.1896
Сын: Солодянкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Солодянкина Настасья Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно