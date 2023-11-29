Разумова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Шипулин Или Власов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич
Рождение ребёнка
24.07.1928
Дочь: Лепилина (Разумова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич
Смерть
1977