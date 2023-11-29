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Разумова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шипулин Или Власов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Разумов Семен Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Разумов Николай Иванович

Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич

Рождение ребёнка
24.07.1928

Дочь: Лепилина (Разумова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Разумов Иван Тетрентьевич

Смерть
1977

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