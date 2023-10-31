Богданова Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Богданова Анна Федотовна
Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Богданов Николай Федотович
Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Богданов Михайло Федотович
Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Богданов Алексей Федотович
Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Вторая жена
Смерть
Неизвестно