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Богданова Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Богданов Иван Федотович

Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Богданова Анна Федотовна

Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Богданов Николай Федотович

Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Богданов Михайло Федотович

Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Богданов Алексей Федотович

Отец ребёнка: Богданов Федот Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Федот Степанович

Вторая жена
Смерть
Неизвестно
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