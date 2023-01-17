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Весков Иван Фокич

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Место рождения

деревня Кошурино

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Весков Фока Михайлович

Мать: Вескова Агафья Евдокимовна

деревня Кошурино
родился в деревне Кошурино Кашинского района Калининской области Проживал г.Кашин Тургеневская наб 4
Рождение ребёнка
05.12.1910

Дочь: Глушкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вескова Евдокия Михайловна

Арест
21.12.1937
Кашин, Кашинский, Тверская область
по постановлению следователя следственной части наказание снизить с 10 лет до 3
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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