Весков Иван Фокич
Место рождениядеревня Кошурино
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Весков Фока Михайлович
деревня Кошурино
родился в деревне Кошурино Кашинского района Калининской области Проживал г.Кашин Тургеневская наб 4
Рождение ребёнка
05.12.1910
Дочь: Глушкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Вескова Евдокия Михайловна
Арест
21.12.1937
по постановлению следователя следственной части наказание снизить с 10 лет до 3
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно