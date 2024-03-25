Усманов Азат Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Азат Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2000

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: Усманов Марат Яхьевич

Мать: Усманова Альфия Фяритовна

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