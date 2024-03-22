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Шеваров Федор Степанович

Место рождения

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Арест
19.01.1933
Священник. Арестован 19.01.1933. Осужден на 10 лет лишения свободы. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Работа или профессия
1933
Палищи, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Священник
Смерть
Неизвестно
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