Петрова (Мартынова) Анна Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Мартынова) Анна Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1914

Дата смерти

28.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1937

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Родионович

Рождение ребёнка
01.09.1938

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Родионович

Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Петров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Родионович

Рождение ребёнка
27.10.1946

Сын: Петров Александр Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Родионович

Рождение ребёнка
18.10.1954

Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Родионович

Смерть
28.07.1997
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