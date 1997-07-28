Петрова (Мартынова) Анна Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1914
Дата смерти28.07.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1937
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Родионович
Рождение ребёнка
01.09.1938
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Родионович
Рождение ребёнка
01.08.1941
Сын: Петров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Родионович
Рождение ребёнка
27.10.1946
Сын: Петров Александр Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Родионович
Рождение ребёнка
18.10.1954
Дочь: Кузнецова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1997